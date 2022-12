Direct - Guerre en Ukraine : la Russie met en service de nouveau navires de guerre

L'armée russe a lancé une nouvelle vague d'attaques avec des drones kamikazes contre des cibles ukrainiennes a annoncé l'armée ukrainienne mercredi. Ils ont visé des positions du Sud et de l'Est du pays.

Mercredi également, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est dit "convaincu" que la Russie atteindrait ses objectifs en Ukraine à force de "patience" et "d'entêtement", notamment la reconnaissance de quatre régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion.