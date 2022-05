Direct - Guerre en Ukraine : la Russie facilite l'octroi de passeports russes aux habitants de la ville occupée de Kherson

91e jour de guerre en Ukraine. Moscou intensifie son offensive dans le Donbass, formé des régions de Lougansk et de Donetsk, que les Ukrainiens peinent à défendre, après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, Kiev et Kharkiv (nord-est). Les villes de Severodonetsk, Kramatorsk, ou Donetsk, notamment, sont les cibles de bombardements.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas prêt à céder de territoire ukrainien en échange de la paix, a-t-il fait savoir mercredi lors d'une prise de parole en visioconférence au forum économique de Davos en Suisse. "L'Ukraine continuera à se battre jusqu'à ce qu'elle récupère tout son territoire", a-t-il déclaré.

La Russie a annoncé qu'elle examinera la question d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine une fois que les détenus ukrainiens auront été jugés, a indiqué mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Roudenko, cité par les agences russes.



Suivez les évènements de ce 91e jour de conflit dans notre direct ci-dessous :