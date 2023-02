Direct – Guerre en Ukraine : la Russie est "à nouveau" menacée par des "chars allemands", selon Vladimir Poutine

Plusieurs hauts responsables européens sont en déplacement à Kiev ce jeudi pour afficher le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine à l’approche du jour anniversaire du début de l’invasion russe. Les responsables européens ont annoncé qu'ils accordaient une septième enveloppe d'aide militaire de quelque 500 millions d'euros ainsi que 45 millions d'euros pour financer des missions de formation. Un sommet entre l’UE et Kiev est par ailleurs prévu ce vendredi visant à faire avancer la candidature à l’UE du pays.

Dans le même temps, les autorités russes célèbrent en grande pompe ce 2 février les 80 ans de la victoire de la bataille de Stalingrad, alors que le Kremlin s’efforce depuis un an de présenter son assaut contre l’Ukraine comme l’équivalent du combat de l’URSS contre le nazisme.

D’après le ministre ukrainien de la Défense, les Russes préparent une grande offensive aux alentours du 24 février. Oleksii Reznikov, interrogé lors de son passage en France par BFMTV, explique que les autorités ukrainiennes s’attendent à une frappe symbolique de la part des Russes. Le 24 février, c’est la date à laquelle l’offensive en Ukraine a été lancée, il y a un an. Le ministre ukrainien affirme aussi que la Russie a mobilisé un demi-million de soldats, pour cette offensive. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé que l’UE prévoit de nouvelles sanctions contre Moscou pour cet anniversaire de l’invasion de l’Ukraine.

Sergueï Larov, le ministre des Affaires étrangères russe, a également comparé ce jeudi les actions de l'Occident contre la Russie à celles d'Hitler contre les Juifs : "Ils (les États-Unis et leurs alliés) mènent une guerre contre notre pays à travers l'Ukraine, pour ainsi dire "par procuration", avec le même objectif, à savoir la solution finale de la "question russe". Tout comme Hitler voulait une solution finale à la question juive, aujourd'hui, si vous lisez les politiciens occidentaux, non seulement de Pologne et des États baltes, mais aussi des gens beaucoup plus sérieux, ils disent sans ambiguïté que la Russie doit subir une défaite stratégique."

Suivez les événements de ce 344e jour de guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :