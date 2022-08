Direct – Guerre en Ukraine : une guerre qui fait flamber les prix du gaz naturel, cela impacte la production d’ammoniac chez nous, à Tertre

Six mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une frappe russe sur une gare a fait 25 morts selon le dernier bilan.

"Pour le moment, il y a 22 morts, dont cinq personnes qui ont brûlé dans une voiture" et un garçon de 11 ans, a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution mercredi soir. Plus tôt dans la journée, il avait annoncé un bilan d’au moins 15 morts et 50 blessés, au début d’un discours devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

À l’international, la guerre en Ukraine continue d’avoir des conséquences notamment sur les approvisionnements en gaz. La France fait ses réserves : les cuves sont remplies à 90%. En Belgique, nous sommes à 85%.

En parlant de chez nous, la ministre des affaires étrangères a annoncé un soutien à l’armée ukrainienne à hauteur de 8 millions d’euros. Il s’agit d’une contribution volontaire à un fonds fiduciaire de l’OTAN – "Comprehensive Assistance Package (CAP) Trust Fund" – qui fournit une aide non létale à l’Ukraine.

