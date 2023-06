Direct - Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir intercepté deux chasseurs britanniques au-dessus de la mer Noire

L'actualité a été marquée par ce week-end plus que chahuté en Russie après la rébellion avortée du groupe Wagner et de son chef, Evguéni Prigojine.

Le "régime d'opération antiterroriste" instauré samedi à Moscou et dans sa région à la suite de cette rébellion a été levée ce lundi matin.

Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, s'est exprimé ce lundi dans un message audio, sortant ainsi du silence après la rébellion avortée. Il est toujours visé par une enquête pénale pour sa rébellion avortée, malgré l'annonce par le Kremlin d'un accord prévoyant l'abandon des poursuites, ont rapporté lundi les agences de presse russes.

Lors d'une réunion avec les vice-premiers ministres, le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine a exhorté les Russes à se regrouper autour du président. "Nous devons agir ensemble, comme une seule équipe, et garder toutes les forces unies autour du président", a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine a également fait sa première apparition depuis la fin de la révolte des paramilitaires de Wagner, s'adressant, dans une vidéo diffusée par le Kremlin, à un forum consacré à l'industrie et la jeunesse. La vidéo montre le président assis à un bureau, sans que l'on puisse déterminer où et quand cela a été filmé. Dans l'allocution, il ne mentionne pas la mutinerie armée qui a ébranlé la Russie mais évoque les "défis" auxquels l'industrie fait face du fait des sanctions occidentales.

Le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique, a assuré lundi le chef de la diplomatie russe, qui affirme en outre que la rébellion de cette organisation en Russie n'affectera pas la relation entre Moscou et ses amis. Les membres de Wagner travaillent au Mali et en République centrafricaine "comme instructeurs. Ce travail va bien sûr continuer", a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien à la chaîne RT.

Du côté du front ukrainien, l’armée russe a annoncé avoir repoussé avec succès" les attaques menées par les forces de Kiev dans quatre zones du front, notamment dans les régions de Donetsk, mais aussi de Zaporijjia, a indiqué le ministère russe de la Défense, en précisant que dix de ces attaques avaient été repoussées près de Bakhmout.