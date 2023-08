Direct – Guerre en Ukraine : la Russie démarre des manœuvres en mer Baltique

La Russie a annoncé avoir lancé mercredi des manœuvres navales impliquant une cinquantaine de navires et l’aviation dans la Baltique, mer essentiellement bordée par les pays de l’Otan que Moscou considère comme une menace existentielle. Les manœuvres "Bouclier océanique 2023" prévoient quelque 200 exercices militaires avec "plus de 30 navires et vaisseaux de combats, 20 navires d’approvisionnement, 30 aéronefs […] et environ 6000 militaires", a indiqué le ministère de la Défense.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé mercredi son homologue russe Vladimir Poutine à éviter toute "escalade" dans le conflit avec l’Ukraine en mer Noire. Dans le même temps, Vladimir Poutine a demandé le soutien de son homologue turc pour exporter ses céréales et de facto contourner les sanctions occidentales, tout en refusant de relancer l’accord, sous l’égide d’Ankara, qui permettait les exportations agricoles ukrainiennes.

La Pologne a déclaré que deux hélicoptères biélorusses avaient violé son espace aérien mardi et qu’elle allait en conséquence renforcer ses effectifs militaires à sa frontière orientale. Le ministre polonais de la Défense, Wojciech Skurkiewicz, a déclaré mercredi qu’il s’agissait d’une provocation ciblée contre la Pologne et l’Otan.

Deux petits ports fluviaux ukrainiens sur le Danube, Reni et Izmaïl, dans la région d’Odessa frontalière avec la Roumanie, sont devenus la principale voie de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que la Russie a claqué en juillet la porte d’un accord qui permettait, en dépit de la guerre, à Kiev d’exporter ses céréales.

Depuis, Moscou multiplie les frappes contre l’infrastructure portuaire ukrainienne. Les autorités ukrainiennes, qui ne donnent que très peu d’informations et d’accès à ces ports du fait de leur caractère stratégique, n’ont pas clairement dit mercredi quels sites avaient été touchés dans la nuit, mais c’est le parquet d’Izmaïl qui est chargé de l’enquête, semblant indiquer que les destructions sont dans ce district. Le parquet a également diffusé des images de bâtiments et hangars dévastés par des drones d’attaque.

"L’ennemi a attaqué les installations portuaires et l’infrastructure industrielle sur le Danube", a indiqué le bureau du procureur sur Telegram. "À la suite des frappes, un élévateur, des hangars de céréales, des réservoirs de terminaux de fret, des entrepôts et des locaux administratifs ont été endommagés ou détruits", a-t-il ajouté.