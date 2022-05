Direct - Guerre en Ukraine : la Russie demande la levée des sanctions pour éviter une crise alimentaire mondiale

91e jour de guerre en Ukraine. Et "La situation dans le Donbass est extrêmement difficile" selon le président Zelensky : "Toutes les forces que l'armée russe a encore ont été jetées là pour l'offensive" car ils "veulent tout détruire". Le gouverneur régional du Donbass a fait état de "bombardements de plus en plus intenses" et affirmé que "l'armée russe a pour objectif de détruire complètement Severodonetsk", ville stratégique au nord-ouest de Lougansk.

Moscou a décidé d'intensifier son offensive dans le Donbass, formé des régions de Lougansk et de Donetsk, que les Ukrainiens peinent à défendre, après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, Kiev et Kharkiv (nord-est).

"Nous continuerons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs", a insisté pour sa part le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Il a également souligné que Moscou s'apprête à mener une longue offensive en Ukraine.

"Nous sommes un avant-poste qui retient l'assaut et qui le fera. Malgré la supériorité de l'armée ennemie, Nous gagnerons, car nous nous battons pour notre terre", a lancé Serguiï Gaïdaï, comparant la situation dans la région de Lougansk à celle de province de Marioupol. Cette grande cité portuaire du Sud-Est a été pratiquement rasée après plusieurs semaines de siège et de bombardements.

