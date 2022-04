Direct – Guerre en Ukraine : la Russie confirme, oui, elle a bien frappé Kiev en pleine visite du chef de l’ONU

Au 65e jour de conflit, la Russie poursuit son offensive dans le Donbass même si les dernières défaites sur le terrain semblent avoir contraint l’occupant russe à ralentir, voire suspendre temporairement, l’offensive. À Marioupol, le quartier de l’aciérie d’Azovstal a été verrouillé, ce qui pourrait laisser présager une nouvelle tentative d’assaut du site, devenu citadelle imprenable, dans les heures ou les jours à venir.

Plus à l’ouest, Kiev panse ses plaies après que des missiles aient frappé le centre de la capitale ce jeudi alors que le président Volodomyr Zelensky recevait le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Des frappes " avec armes de haute précision" reconnues officiellement par la Russie ce vendredi et qui, selon le dernier bilan, aurait fait un mort, une journaliste, et plusieurs blessés.

Une manœuvre d’humiliation envers l’ONU et ce qu’il représente a dit Zelensky. Mais également une manœuvre d’intimidation à l’encontre du président américain Joe Biden, toujours susceptible de se rendre à Kiev. Car malgré l’apparente accalmie, les Russes rappellent qu’ils peuvent toujours frapper à tout moment, (presque) partout.



Suivez les évènements de la Guerre en Ukraine en direct ici :