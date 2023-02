Direct - Guerre en Ukraine : La Russie aurait lancé un missile intercontinental pendant que Biden était à Kiev, mais l’envoi a échoué

Le conflit en Ukraine se poursuit ce mercredi 22 février en Ukraine, à deux jours du premier anniversaire du début du conflit. Ce mardi, alors que Poutine prononçait un discours fleuve anti-Occident, une attaque contre un bâtiment et un arrêt de bus à Kherson a fait 5 morts et 16 blessés selon les derniers bilans. Selon les forces armées ukrainiennes, ce ne sont pas de moins de 59 attaques russes qui ont été perpétrées sur le sol ukrainien ce mardi 21 février. L’Ukraine aurait mené huit attaques sur des positions russes dont deux attaques aériennes sur des systèmes de missiles antiaériens.

L’Institute for the Study of War affirme que la Russie continue à renforcer sa présence, y compris de troupes de Wagner, à l’arrière du front dans l’Oblast de Zaporijia. Des progrès de l’armée russe auraient également été constatés autour de la ville de Bakhmout selon l’institut.