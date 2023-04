Direct – Guerre en Ukraine : la Russie aurait creusé une tranchée de 70 kilomètres de long dans l’oblast de Zaporijia

Ce samedi, plusieurs médias américains mentionnent une nouvelle fuite de documents classifiés de l’armée américaine. Selon leurs informations, ces documents, publiés entre autres sur Twitter et Discord, contenaient notamment des informations sur les combats à l’est de l’Ukraine. Le département de la Défense mène l’enquête au sujet de ces partages en ligne, ont confirmé des porte-parole aux médias américains.

Cette fuite a fait réagir plusieurs blogueurs militaires russes, qui les ont qualifiés de "faux documents". Selon l’Institute for the Study of War (ISW), leurs réactions illustrent la crainte de l’armée russe d’éventuelles contre-offensives ukrainiennes. L’ISW cite plusieurs exemples :