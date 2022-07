Direct - Guerre en Ukraine : la Russie affirme contrôler la plus grande centrale à charbon d'Ukraine

Sur le front, les combats et bombardements se poursuivaient lundi dans les territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, dans l'est ainsi dans la région de Kherson (sud), que les Ukrainiens ambitionnent de reprendre aux Russes d'ici septembre.

Un important incendie s'est déclaré mardi dans un dépôt pétrolier du district de Budyonnovsky à Donetsk, bombardé plus tôt par l'Ukraine, rapporte un reporter de l'agence de presse russe TASS.