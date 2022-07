Direct — Guerre en Ukraine : la Russie affirme continuer à progresser dans l'Est

Le gouverneur de la région de Dnipro, Valentyn Reznichenko, a dénoncé samedi "un déluge de feu" sur le territoire de Nikopol, avec des tirs de missiles Grad sur des quartiers résidentiels. "Les sauveteurs ont trouvé deux personnes mortes sous les ruines", a-t-il annoncé. L'opérateur national de l'énergie nucléaire a accusé l'armée russe d'avoir installé des lanceurs de missiles sur le site même de la centrale nucléaire de Zaporijjia (sud), dans une zone qui est sous son contrôle depuis mars.

Dans le Donbass, les forces séparatistes et l'armée russe ont affirmé continuer à progresser et être en train de prendre le contrôle complet de la ville de Siversk, attaquée après la prise de Lyssytchansk, plus à l'est, au début du mois.

Le ministère russe de la Défense a affirmé samedi que le ministre, Sergueï Choïgou, s'était rendu auprès des soldats impliqués dans l'offensive en Ukraine, sans préciser la date de cette visite, la deuxième après une première en juin, ni si elle avait eu lieu en Ukraine ou en Russie. Il a "donné les instructions nécessaires pour accroître encore" la pression militaire, a ajouté le ministère.

Les ministres de l'UE devront se pencher entre autres sur une proposition de la Commission européenne d'interdire les achats d'or à la Russie pour aligner les sanctions de l'UE sur celles de ses partenaires du G7.

Retrouvez en direct les événements de cette 144ème journée de combat en Ukraine