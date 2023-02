Direct – Guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir abattu des drones ukrainiens visant des infrastructures civiles russes

Plusieurs médias russes rapportent qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans un terminal pétrolier de la ville de Tuapse, dans la région de Krasnodar. L'agence Tass a diffusé une communication du ministère russe de la Défense pointant du doigt les Ukrainiens : "Le 28 février, dans la nuit, le régime de Kiev a tenté d'utiliser des drones pour attaquer des infrastructures civiles dans le territoire de Krasnodar et la République d'Adyguée. Les drones ont été supprimés par les unités de guerre électronique des forces armées russes". L'information n'a pas été confirmée de manière indépendante.

Sur le terrain en Ukraine, la situation est de plus en plus compliquée pour les Ukrainiens à Bakhmout. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a déjà reconnu lundi soir. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes le signale à son tour ce mardi. "La situation aux alentours de Bakhmout est extrêmement tendue", a déclaré Oleksandre Syrsky. "L'ennemi a envoyé à l'attaque les unités les mieux préparées (du groupe paramilitaire) Wagner qui tentent de percer la défense de nos troupes et d'encercler la ville", a-t-il ajouté

Au niveau diplomatique, le rôle de la Chine dans ce conflit est l'objet de toutes les attentions. La Chine est "tout sauf un médiateur honnête" pour mettre fin à la guerre en Ukraine après s'être "très clairement" rangée du côté de la Russie, a déclaré lundi Ned Price le porte-parole du département d'Etat américain.

Le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Boudanov, ne voit de son côté " aucun signe " lui faisant croire que la Chine va livrer des armes à la Russie en se référant aux accusations des Etats-Unis - fermement démenties par Pékin - selon qui la Chine envisage de livrer des armes à la Russie pour l'aider dans son offensive contre l'Ukraine.