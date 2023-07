Direct - Guerre en Ukraine : la région de Soumy, en Ukraine, à nouveau la cible des tirs russes

L'Ukraine se réveille une nouvelle fois sous les bombardements russes ce lundi, 502e après l'invasion du pays par la Russie. La région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a à nouveau été la cible de tirs russes, a indiqué dimanche l'administration militaire régionale sur Telegram.

Onze explosions ont été recensées au cours de la journée de dimanche. Aucune victime n'a été signalée pour l'instant et il semblerait qu'aucun dégât n'ait été causé aux infrastructures civiles.

La région de Soumy se trouve près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. En raison des bombardements constants de l'armée russe, les habitants des districts frontaliers ont été appelés fin juin à évacuer.

Au début de la guerre, il y a 16 mois, la majeure partie de la région s'était retrouvée durant plusieurs semaines sous contrôle russe.

Côté géopolitique, les chefs d'État et de gouvernement des 31 pays de l'Otan et leurs partenaires se retrouvent ces mardi et mercredi à Vilnius, une ville placée sous haute surveillance, pour un sommet qui sera dominé par la guerre en Ukraine - et les demandes de Kiev d'une adhésion rapide -, le renforcement du dispositif militaire, notamment sur le flanc est-européen, et son corolaire : la hausse des dépenses de défense à hauteur des 2% du PIB.

