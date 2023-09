Direct – Guerre en Ukraine : la propagande russe s’invite dans les livres d’histoire

Un nouveau manuel scolaire d’histoire reprend la propagande russe sur l’invasion de l’Ukraine et ce, aussi bien en Russie que dans les territoires ukrainiens sous occupation russe, dénonce vendredi Amnesty International par voie de communiqué de presse.

Il justifie, entre autres, "la guerre d’agression de la Russie en Ukraine en affirmant qu’il s’agit d’un acte de légitime défense et bafoue le droit des enfants à une éducation adaptée et de qualité", selon l’organisation non gouvernementale (ONG). Cette dernière estime qu’il s’agit d'"une tentative dangereuse d’endoctriner les futures générations" alors que la rentrée des classes a lieu le vendredi 1er septembre.

Elle ajoute que le cours d’histoire russe est obligatoire. Or, plus de 500 établissements scolaires ukrainiens sont sous la coupe de la Russie, affirme-t-elle. Qu’ils soient parents, élèves ou professeurs, les réfractaires "s’exposent à des violences, des détentions arbitraires et de mauvais traitements", selon l’ONG qui se base sur des témoignages de terrain. Pour celle-ci, il s’agit ni plus ni moins qu’une "attaque contre les droits de la population ukrainienne à la culture, au patrimoine et à l’identité". La Russie a signé en 1990 la Convention relative aux droits de l’enfant qui, selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), a pour principe fondamental, entre autres, l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a également ratifié en 1973 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui impose à son système éducatif de "mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations.

La Russie a lancé jeudi le vote anticipé dans des territoires ukrainiens qu’elle occupe, dans le cadre d’élections organisées dans de nombreuses régions russes prévues le 10 septembre.