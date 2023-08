Direct – Guerre en Ukraine : la prise de Robotyne ouvrirait la voie à l'offensive ukrainienne jusqu'à la Crimée

La prise de la localité de Robotyne, revendiquée par Kiev cette semaine, ouvre la voie à l'offensive ukrainienne vers le sud occupé de l'Ukraine et la Crimée annexée par la Russie, a indiqué le chef de la diplomatie ukrainienne, selon un discours rendu public mercredi.

Au moins cinq civils ont été tués et 15 autres blessés lors d'attaques russes contre l'Ukraine mercredi, ont indiqué les autorités locales. Selon elles, l'armée russe a déployé des missiles de croisière, des drones et de l'artillerie, touchant plusieurs régions du pays.

Cette nuit, deux personnes sont mortes mercredi matin à la suite d’une attaque "massive" de drones et de missiles sur Kiev, la plus importante "depuis le printemps" selon les autorités militaires de la capitale ukrainienne. The Guardian a diffusé des images de cette attaque.

Tôt mercredi, la Russie a également affirmé avoir détruit en mer Noire des vedettes rapides qui transportaient au total jusqu’à 50 membres des forces spéciales de l’Ukraine qui, selon les autorités russes, a conduit en territoire russe une multitude d’attaques nocturnes de drones. Une attaque a visé l’aéroport de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, et elle aurait permis la destruction de quatre avions militaires russes, selon des sources ukrainiennes.

Sur ordre du ministre des affaires étrangères Sergey Lavrov, le poste d’ambassadeur itinérant pour les crimes du régime de Kiev a été créé, rapporte un post de MFA Russia. L’ancien ambassadeur de la LPR en Russie, Rodion Miroshnik, a été nommé à ce poste.

L’Unicef a manifesté officiellement son inquiétude pour la scolarité des enfants ukrainiens. "Les attaques contre les écoles se sont poursuivies sans relâche, plongeant les enfants dans une profonde détresse et les privant d’espaces d’apprentissage sûrs, a communiqué l’organisme international sur les réseaux sociaux.

Selon une information de l’agence Reuters, la Russie a prévenu le Centre brésilien d’enquête et de prévention des accidents aéronautiques (CENIPA) qu’elle n’ouvrirait pas, "pour l’instant", d’enquête obéissant aux règles internationales sur l’accident d’avion qui a coûté la vie à Evguéni Prigojine. La cérémonie d’adieu pour le patron du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, tué dans un crash d’avion, s’est tenue en privé ce mardi, a annoncé sa société, appelant cependant ceux qui le souhaitent à "faire leurs adieux" dans un cimetière de Saint-Pétersbourg.

Un tribunal de Moscou a rejeté l’appel d’Igor Guirkine, influent nationaliste devenu opposant au pouvoir et désormais accusé d'"extrémisme", qui demandait à être libéré de sa détention provisoire.

Pendant ce temps-là, sur le terrain, l’Ukraine va évacuer les enfants de cinq localités situées sur le front Sud, dans la région de Zaporijjia, a annoncé le ministère de la Réintégration, face à "une situation sécuritaire difficile et des bombardements" russes, alors que l’armée ukrainienne affirme poursuivre sa percée sur le front sud.