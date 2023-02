Direct – Guerre en Ukraine : la Pologne propose d'inclure les athlètes russes des JO 2024 dans l'équipe des Réfugiés

La Russie a mené vendredi une attaque "massive" avec des dizaines de missiles contre des sites énergétiques en Ukraine, selon Kiev qui affirme que deux projectiles ont traversé l'espace aérien de la Roumanie et donc de l'Otan, ce que ce pays dément.

Selon les autorités ukrainiennes, les Russes ont tiré vendredi "plus de 50 missiles de croisière, dont la plupart ont été abattus", des missiles guidés S-300, et utilisé sept drones explosifs de conception iranienne. Au total, "l'ennemi a tiré 71 missiles Kh-101, Kh-555 et missiles de croisière Kalibr (...) Les forces de défense antiaérienne (en) ont détruit 61", a affirmé l'armée de l'air ukrainienne.

Plusieurs explosions ont notamment été entendues à Kiev, selon des journalistes de l'AFP. Après que les sirènes anti-aériennes ont retenti dans la matinée, des habitants sont descendus dans le métro pour s'abriter.

La question de la présence des athlètes russes au Jeux Olympiques de Paris en 2024 fait toujours l'objet de pressions et de discussions; ce jeudi, le président ukrainien a qualifié de "signe de violence et d’impunité" la potentielle présence des athlètes russes. Varsovie a proposé vendredi d'inclure les athlètes russes et biélorusses opposés à la guerre dans l'Équipe de réfugiés. Selon Kamil Bortniczuk, ministre polonais des Sports, cette "solution de compromis" permettrait d'éviter le boycott des JO par les pays opposés à l'admission à Paris des sportifs russes et biélorusses.