Direct – Guerre en Ukraine : la Pologne prête à livrer à Kiev, "à l'avenir", tous ses chasseurs MiG-29

Journée de déplacement ce mercredi, tant pour le président ukrainien, que le président français et la présidente de la Commission européenne ainsi que pour le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Des déplacements aux enjeux variés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce mercredi en Pologne, allié clé de l’Ukraine qui a joué un rôle de premier plan en encourageant le soutien militaire et politique occidental à Kiev depuis le début de l’invasion russe.

Là-bas, le président ukrainien a été décoré de l’Ordre de l’Aigle Blanc pour l’approfondissement des relations entre la Pologne et l’Ukraine et pour la lutte et la persévérance dans la protection des droits de l’Homme. À cette occasion, le président polonais Andrzej Duda a déclaré que Varsovie demandera des garanties de sécurité supplémentaires pour l’Ukraine, lors du prochain sommet de l’Otan cet été à Vilnius.

Le président français Emmanuel Macron effectue aussi un déplacement important ce mercredi. Il est arrivé en Chine en compagnie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec l’objectif de "restaurer" les liens avec l’un des partenaires économiques majeurs de l’Europe, tout en voulant aborder des questions délicates, comme l’Ukraine.

Lors du premier discours de son déplacement, prononcé devant la communauté française de Chine, il a déclaré que Pékin pouvait jouer un "rôle majeur" dans le conflit ukrainien et qu’il n’avait "pas d’intérêt" à fournir des armes à la Russie.

Pendant ce temps, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, s’est rendu mercredi en Russie pour des pourparlers visant à sécuriser la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, plusieurs fois visée par des tirs.