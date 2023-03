Direct – Guerre en Ukraine : "la monde a changé", "décision insignifiante"... Les réactions au mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine

C’est un vieux dicton bien connu des belligérants du monde entier : "À la guerre, pas d’amis. Que des intérêts". Et l’ami d’aujourd’hui peut très bien se révéler l’ennemi de demain, et vice-versa. Evgueni Prigojine, le patron de la milice PMC Wagner en fera-t-il bientôt les frais ? Les rumeurs se font de plus en plus insistantes. L’ex-repris de justice devenu le "cuisinier du Kremlin", puis "ami" de Poutine et enfin bras armé non-officiel de la Russie pourrait bien se faire lâcher par le maître du Kremlin, las de ses sorties et de ses prétentions proportionnelles à la barbarie de ses stratégies, à Bakhmut notamment.

Se débarrasser de Wagner donc ? Faire de Prigojine le bouc émissaire des atrocités commises en Ukraine et de l’échec militaire russe ? D’une pierre deux coups pour un Poutine désireux d’abonder dans le sens de son allié Xi Jinping, qui se rendra la semaine prochaine à Moscou pour la première depuis le début de l’invasion et, pour qui cette guerre nuit fortement à l’économie et aux affaires de la Chine.