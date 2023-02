Direct – Guerre en Ukraine : La Moldavie a rouvert son espace aérien après une brève fermeture

L'espace aérien moldave a été temporairement fermé durant deux heures ce mardi, les médias locaux citant "des raisons sécuritaires" sans plus de précision, sur fond de tensions entre l'ex-république soviétique et Moscou.

Plus tôt dans la journée, la Russie avait par ailleurs tout projet de coup d’État en Moldavie.

Sur le terrain, et selon le rapport du Ministère britannique de la Défense, le Groupe Wagner a réalisé "de petits gains"à Bakhmout mais sans effet décisif. A l’approche du premier anniversaire du début de la guerre, Moscou intensifie ses opérations dans le sud et l’est de l’Ukraine et Kiev s’attend à un assaut de grande ampleur. "Les troupes russes ont attaqué ce mardi la région de Paraskovievka, au nord de Bakhmut, avec l'intention de bloquer l'autoroute M-03, la dernière voie d'approvisionnement importante des troupes ukrainiennes", a déclaré Denis Pushilin, le chef de la république pro-russe autoproclamée de Donetsk sur Telegram.

L’Union européenne a placé aujourd'hui la Russie dans la liste des paradis fiscaux, une mesure symbolique puisque l'Europe a déjà procédé au gel de nombreux avoirs russes.

Les membres de l’Otan, eux, tenteront d’accélérer leurs livraisons d’armements et de munitions à l’Ukraine et discuteront de la fourniture d’avions de combat pour lui permettre de résister à la nouvelle offensive préparée par la Russie.