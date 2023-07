Direct – Guerre en Ukraine : la marine et le service de renseignement ukrainien (SBU) derrière l'attaque du pont de Crimée, selon une source interne

Le pont de Crimée, voie essentielle d'approvisionnement pour les forces russes en Ukraine, a été endommagé dans un incident qui a fait deux morts, ont déclaré lundi les autorités russes. Celles-ci font état d'une attaque par des drones de surface ukrainien. Selon l'AFP, ainsi que selon des médias ukrainiens, l'attaque serait l'oeuvre du service de renseignement ukrainien (SBU) et de la marine ukrainienne.

Le pont de Crimée, aussi appelé le "pont de Kertch", du nom du détroit qu'il enjambe, avait déjà été endommagé en octobre dernier par une puissante explosion attribuée par la Russie aux services de sécurité ukrainiens. L'Ukraine n'a admis qu'indirectement des mois plus tard une implication dans cette attaque.

Par ailleurs, l’incertitude demeure lundi sur l’avenir de l’accord céréalier en mer Noire jugé crucial pour l’alimentation mondiale, à quelques heures de son expiration à minuit à Istanbul. Le silence et la discrétion ont entouré tout le week-end les manœuvres de la dernière chance, conduites par la Turquie et l’ONU pour convaincre Moscou de prolonger cet accord signé en juillet 2022. Il a garanti au cours de l’année écoulée le passage sécurisé des cargos depuis et vers les ports ukrainiens malgré la guerre, transportant au total près de 33 millions de tonnes de céréales destinées aux marchés mondiaux. Mais la Russie n’a pas annoncé son feu vert et l’Initiative sur les céréales en mer Noire est désormais de facto à l’arrêt.

Sur le terrain en Ukraine, des combats intenses se poursuivent sur le front, où la contre-offensive ukrainienne se heurte à des contre-attaques russes dans certaines zones, mais où les forces de Kiev progressent lentement autour de la ville de Bakhmout et dans le Sud.