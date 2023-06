Direct - Guerre en Ukraine : la justice russe maintient en détention le journaliste américain Evan Gershkovich

En ce 482eme jour de guerre, les autorités locales russes ont annoncé qu'au mois un pont reliant la Crimée annexée et une région du sud de l'Ukraine partiellement occupée par les forces russes avait été endommagé par une frappe ukrainienne. Selon les "premières estimations", les forces de Kiev ont utilisé des missiles britanniques Storm Shadows, a indiqué Vladimir Saldo, installé par Moscou à la tête des zones occupées à Kherson.

La mention des Storm Shadow par Vladimir Saldo n'est pas anodine. Plus tôt dans la semaine, Russie a menacé de frapper des "centres de prise de décision" ukrainiens en cas de bombardements sur le sol russe ou sur la Crimée annexée avec des armes occidentales, les Himars américains ou les Storm Shadow britaniques justement.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui accusé jeudi la Russie de préparer un "attentat terroriste" impliquant une fuite radioactive à centrale de Zaporijjia occupée par les troupes russes dans le sud de l'Ukraine. "Nos renseignement ont obtenu des informations selon lesquelles la Russie envisage le scénario d'un attentat terroriste à la centrale de Zaporijjia, un attentat avec un rejet de radiations. Ils ont tout préparé pour cela", a-t-il déclaré sur Twitter.

La veille, dans une interview à la BBC, il a admis que les progrès de la contre-offensive étaient "plus lents que désiré". "Certaines personnes pensent que c'est un film hollywoodien et attendent des résultats maintenant. Ce n'est pas le cas".

Un tribunal de Moscou a confirmé la prolongation de la détention d'Evan Gershkovich, correspondant du bureau moscovite du Wall Street Journal, accusé par la Russie d'espionnage, a rapporté un correspondant d'Interfax. Moscou a par ailleurs indiqué examiner une demande de visite au journaliste faite par les Etats-Unis.

Les alliés occidentaux de Kiev ont par ailleurs promis mercredi d'augmenter leur aide financière à l'économie ukrainienne, ravagée par plus d'un an de guerre, mais averti la Russie qu'elle devrait en fin de compte payer pour la reconstruction. La conférence pour la reconstruction réunit pendant deux jours à Londres plus de 60 pays, institutions internationales et secteur privé.