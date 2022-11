Direct – Guerre en Ukraine : la France annonce une aide supplémentaire de 100 millions d'euros à la Moldavie, victime de la guerre en Ukraine

Le Parquet ukrainien a annoncé lundi avoir découvert quatre "sites de torture" utilisés par les Russes à Kherson lors de leur occupation de cette ville du sud de l’Ukraine jusqu’à sa reprise par les troupes de Kiev le 11 novembre.

La Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement d’avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, située dans le sud de l’Ukraine et occupée militairement par les forces russes. Des inspecteurs de l’AIEA doivent procéder ce lundi à une évaluation de la situation.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a dénoncé dimanche des tirs "délibérés et ciblés" contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, appelant à "arrêter cette folie". "Qui que ce soit, cela doit s’arrêter immédiatement", a exhorté le chef de l’AIEA, en insistant : "Les gens qui font ça savent où ils frappent. C’est absolument délibéré, ciblé".

Les forces russes ont bombardé "intensément" l’Est de l’Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s’exprimait dimanche soir dans son message vidéo quotidien publié sur les réseaux sociaux.

