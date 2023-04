Direct – Guerre en Ukraine : la dette publique de l'Ukraine a bondi à 80% du PIB en 2022

Visite surprise du secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg à Kiev ce jeudi. C’était sa première visite depuis le début de l’invasion russe il y a plus d’un an. Il vient manifester le soutien de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord dont le Danemark et les Pays-Bas font partie. Ces derniers ont promis la livraison de 14 chars Leopard 2 à l’Ukraine.

Côté russe, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est à La Havane. Le Russe continue une tournée diplomatique en Amérique latine, et souhaite ainsi démontrer au monde que la Russie n’est pas isolée sur la scène internationale.

À Kiev, un éclair a traversé la nuit hier soir, ce qui a provoqué le bref déclenchement de l’alerte anti-aérienne. L’origine de la traînée lumineuse serait une météorite mais a d’abord fait l’objet de nombreuses spéculations.

Autre sujet qui fait l'objet de nombreuses rumeurs: Poutine a-t-il un sosie? C'est ce que le secrétaire du Conseil national de sécurité ukrainien, Oleksiï Danilov, a affirmé mercredi soir. Le Kremlin a réagi ce jeudi en trouvant cette théorie "étrange".

Enfin, l'image de la maman victime d'une frappe sur la maternité de Marioupol a remporté le premier prix World Press Photo.