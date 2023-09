Direct – Guerre en Ukraine : la Défense belge chargée d'étudier la possibilité de mettre des F-16 à disposition

Le conseil ministériel restreint ("kern") a confirmé vendredi la participation de la Belgique à la formation des pilotes ukrainiens sur avion de combat F-16, dans le cadre d’une "coalition F-16" dirigée par les Pays-Bas et le Danemark, avec pour objectif de livrer des chasseurs bombardiers de ce type à l’Ukraine et de former le personnel capable de mettre ces avions en œuvre, a annoncé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

On n’a appris également qu’un premier lot de dix blindés transporteurs de troupes M113 revalorisés par l’entreprise belge John Cockerill Defense (JCD) va pouvoir prendre la direction de l’Ukraine, fruit d’une initiative financée par les pays du Benelux, qui porte sur une tranche initiale de 40 blindés, rapporte le site spécialisé Force Operations Blog (FOB), sans citer de sources.

La marine russe de la mer Noire a subi des dégâts très importants lors de la dernière attaque ukrainienne contre le port de Sébastopol. Mercredi 13 septembre plusieurs missiles ont frappé le chantier naval Sevmorzavod (base navale russe de Sébastopol de la flotte russe de la mer Noire). Le sous-marin Rostov-na-Donu aurait été mis hors d’usage pour de longs mois et le navire de débarquement Minsk de la classe Ropucha serait également fort endommagé affirme ce vendredi le ministère britannique de la défense.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé vendredi matin à Komsomolsk-sur-l’Amour dans l’Extrême-Orient russe pour y visiter une usine aéronautique, poursuivant son déplacement en Russie, pays que Washington soupçonne de vouloir acheter des armes à Pyongyang pour soutenir son assaut en Ukraine.

En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert un bureau à Kiev pour enquêter sur les soupçons de crimes de guerre par la Russie.

Volodymyr Zelenski se rendra à Washington la semaine prochaine pour rencontrer le président américain Joe Biden, alors qu’il sera aux États-Unis pour participer à l’Assemblée générale des Nations unies, à New York.