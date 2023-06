Direct - Guerre en Ukraine : la Crimée pourrait bientôt manquer d'eau douce suite à la destruction du barrage de Kakhovka

La guerre opposant l’Ukraine et la Russie entre ce dimanche dans son 473e jour. Les autorités ukrainiennes entretiennent le flou sur leurs stratégie alors que l'armée russe signale depuis six jours des assauts d'ampleur, y compris avec des équipements livrés par les Occidentaux, sur ses positions, notamment dans le sud de l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'une contre-offensive contre les forces russes était en cours sur son territoire, se refusant toutefois à donner des détails sur une opération prévue de longue date.

L'effondrement du barrage de Kakhovka le 6 juin 2023 a presque certainement gravement perturbé la principale source d'eau douce de la péninsule de Crimée occupée, le canal de Crimée du Nord (CCN), indiquent les services du ministère de la Défense britannique. La NCC puise de l'eau dans le réservoir de Kakhovka, à partir d'une prise d'eau située plus haut que le lit du réservoir. Le niveau d'eau du réservoir aura probablement baissé en dessous du niveau de cette prise d'eau d'ici le 9 juin 2023 et l'eau cessera bientôt de couler vers la Crimée. Cela réduira la disponibilité de l'eau douce dans le sud de l'oblast de Kherson et le nord de la Crimée. Suivez le déroulé de cette 473e journée de guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :