Direct – Guerre en Ukraine : la conférence internationale réunie au Danemark promet 1,55 milliard d'euros supplémentaires à l'Ukraine

169e jour de guerre en Ukraine. Les inquiétudes concernant la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Ukraine et d'Europe, se font de plus en plus grandes. De nouveaux bombardements ont visé le périmètre de la centrale ce jeudi, alors que Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité.

Pendant ce temps, les Russes tentent toujours d'atteindre leur objectif en conquérant l'entièreté de la région du Donbass, à l'est. Après l'oblast de Louhansk, tombé début juillet, l'oblast de Donetsk est à présent dans leur viseur. Une offensive sur la ville de Bakhmout a été repoussée ce mercredi, a communiqué l'armée ukrainienne.