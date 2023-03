Direct – Guerre en Ukraine : la Chambre reconnaît l'Holodomor comme un génocide contre le peuple ukrainien

Des frappes russes massives en Ukraine, les plus importantes depuis des semaines, ont fait au moins six morts jeudi et privé de courant une partie de la population de courant ainsi que la centrale nucléaire de Zaporijjia.

La Russie a annoncé avoir mené des frappes "massives" en Ukraine "en représailles" à une récente incursion sur son territoire à Briansk le 2 mars qu'elle impute à des "saboteurs" de Kiev. Le président Zelensky a dénoncé les "misérables tactiques" russes après des bombardements qui ont touché dix régions du pays, dont la capitale Kiev, et visé des infrastructures énergétiques. La défense antiaérienne ukrainienne a abattu 34 des 81 missiles ayant été lancés par Moscou, a-t-il ajouté.

A l'aube, les autorités ukrainiennes ont signalé des explosions dans dix régions, dans l'est, le sud et l'ouest, ainsi qu'à Kiev. Dans la région de Lviv (ouest), un tir de "missile" sur un quartier résidentiel a tué au moins cinq personnes, a annoncé le gouverneur régional. Le gouverneur de la région de Dnipro (centre-est) a lui indiqué qu'un homme de 34 ans avait été tué, et qu'une femme de 28 ans et un jeune homme de 19 ans blessés. Le maire de Kharkiv, grande cité de l'est de l'Ukraine, Igor Terekhov, a lui annoncé que toute la ville était privée d'électricité, d'eau et de chauffage.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, a également été coupée jeudi du réseau électrique ukrainien, après une frappe russe, a annoncé l'opérateur ukrainien Energoatom. "A chaque fois on joue avec le feu et si nous permettons à cette situation de se prolonger, un jour notre chance va tourner", a averti le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi. L'opérateur électrique ukrainien Ukrenergo a finalement annoncé que l'alimentation électrique de la centrale avait été rétablie.

Selon cette source, "des attaques de roquettes" russes ont endommagé la dernière ligne la reliant encore au réseau ukrainien et des générateurs diesel de secours ont été enclenchés pour assurer une alimentation minimale. Mais l'opérateur a averti d'un risque d'accident nucléaire si l'alimentation électrique extérieure de la centrale n'était pas rétablie.

A Kiev, le maire Vitali Klitschko a fait état de plusieurs explosions dans le sud, puis l'ouest de la ville, où au moins deux personnes ont été blessées. Le maire a écrit qu'environ 15% des habitants de Kiev sont privés d'électricité en raison de coupures préventives, tandis que l'administration militaire a affirmé que 40% des usagers de la capitale étaient privés de chauffage.

Le gouverneur de la région d'Odessa (sud), Maksym Marchenko, a de son côté rapporté que "des missiles ont frappé l'infrastructure énergétique régionale et endommagé des bâtiments résidentiels", parlant d'une "frappe massive de missiles". L'attaque a fait deux blessés, selon un porte-parole des secouristes locaux.

A l'Est, la bataille pour le contrôle de Bakhmout fait elle toujours rage.