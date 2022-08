Direct - Guerre en Ukraine : la centrale nucléaire de Zaporijjia a subi des dommages "non critiques", selon la Russie

170e jour de guerre en Ukraine. Tous les regards sont toujours tournés vers la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Ukraine et d'Europe. Hier, de nouveaux bombardements ont visé le périmètre de la centrale ce jeudi, alors que Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité.

Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique a demandé de pouvoir y accéder "aussi vite que possible" au cours d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.

"La situation s'aggrave (...), plusieurs capteurs de radiation ont été endommagés", tout comme "la station de pompage des eaux usées", a relevé la compagnie d'Etat ukrainienne Energoatom, selon laquelle des frappes se sont produites près d'un réacteur et "à proximité directe d'un dépôt de substances radioactives".

"A l'heure actuelle, aucune contamination n'a été relevée à la station et le niveau de radioactivité est normal", a toutefois affirmé Evguéni Balitski, le chef de l'administration civile et militaire mise en place dans cette région du sud-est de l'Ukraine occupée par les Russes.