Direct – Guerre en Ukraine : la Belgique mettra des F-16 à disposition de l'Ukraine à partir de 2025

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en visite en Belgique ce mercredi. Il s'est rendu au siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) afin de demander des systèmes de défense aérienne, des pièces d'artillerie et des munitions supplémentaires pour aider son armée à traverser un nouvel hiver de guerre.

Plus tard dans la journée, le président ukrainien doit aussi rencontrer le Premier ministre belge Alexander De Croo, qui sera accompagné par les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Coopération au développement, Hadja Lahbib, Ludivine Dedonder et Caroline Gennez.