Direct - Guerre en Ukraine: la BBC identifie 25.000 soldats russes morts depuis le début de l'invasion de l'Ukraine

le barrage de Kakhovka à l'aide d'une charge placée à l'intérieur d'une galerie de maintenance interne situé sous le niveau de l'eau ? C'est en tout cas l'hypothèse soutenue par nos confrères du New York Times et basée sur l'analyse des détections sismiques et satellitaires des explosions dans la zone. La Russie a-t-elle fait exploseret basée sur l'analyse des détections sismiques et satellitaires des explosions dans la zone.

Des forces d'occupation russes qui auraient également récemment emmené en Russie quelque 300 enfants du district ukrainien de Berdiansk. "Ils envoient les enfants à 1600 kilomètres de chez eux et les gardent ensuite comme otages", a écrit sur Telegram le maire de Melitopol. La base de données ukrainienne spécialisée estime qu'à ce jour, quelque 19.500 enfants ukrainiens ont été enlevés par Moscou dans les territoires occupés par la Russie.

Et tandis que les combats continuent de faire rage, la vidéo d'un soldat russe épargné par les drones tueurs qui le traquaient apporte un peu d'humanité dans ce conflit qui continue chaque jour à faire des centaines de morts, militaires ou civils.

Toujours ce weekend, le Kremlin a par ailleurs déclaré aux médias avoir largement atteint son objectif de "démilitariser" l'Ukraine. Une annonce qui fait sourire Zelensky et ses alliés même si Moscou a précisé son point de vue sur la question: "L'Ukraine était fortement militarisée au début de la guerre, alors qu'elle utilisait désormais de moins en moins ses propres armes et s'appuyait de plus en plus sur celles fournies par l'Occident".

De son côté, Vladimir Poutine a dit penser que le chef des forces ukrainiennes, Valery Zaloujny, se trouvait à l'étranger pour se faire soigner. Depuis plusieurs jours, l'absence de Zaloujny dans les médias pose question. Certaines sources avaient évoqué la possibilité qu'il ait été blessé lors d'une frappe sur Kiev.

Plus de détails et d'informations dans notre direct ci-dessous :