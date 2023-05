Direct – Guerre en Ukraine : la 72e brigade, talon d'Achille de la Russie sur la ligne de front à Bakhmout

Un haut responsable militaire ukrainien a affirmé que les forces de son pays ont mené des contre-attaques à Bakhmout, l’épicentre des combats dans l’est de l’Ukraine. Ces contre-attaques auraient contraint les troupes russes à reculer en certains endroits.

La bataille pour Bakhmout, ville dévastée et aujourd’hui contrôlée à près de 95% par les forces russes, est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de l’invasion russe lancée le 24 février 2022.

Les troupes russes, et en premier lieu les combattants du groupe paramilitaire Wagner, ont progressivement et lentement gagné du terrain à Bakhmout mais la résistance ukrainienne à l’ouest de la ville y reste acharnée. "Nous menons des contre-attaques efficaces. Dans certaines zones du front, l’ennemi n’a pas pu résister à l’assaut des défenseurs ukrainiens et s’est retiré à une distance allant jusqu’à deux kilomètres", a affirmé sur Telegram Oleksandre Syrsky, commandant des forces terrestres de l’armée ukrainienne.