Direct – Guerre en Ukraine : l'Ukraine visée par de nouvelles frappes nocturnes de missiles

L'Ukraine a indiqué jeudi avoir subi de nouvelles frappes de missiles et de drones durant la nuit, des bombardements qui ont fait au moins un mort civil, et détruit de nombreuses habitations. Selon l'armée de l'air, 16 des 32 missiles lancés pendant la nuit par la Russie depuis des avions et un navire en mer de Noire ont pu être abattus.

Les soldats ukrainiens tiennent "fermement" leurs positions à Bakhmout, a affirmé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Ce n'est pas facile pour nos soldats dans l'est mais ce n'est pas pour rien qu'on parle de la 'Forteresse Bakhmout'. Notre forteresse est vivante", a-t-il poursuivi. Volodymyr Zelensky a également cité comme point chaud Vougledar, au sud de Bakhmout, dans la même province de Donetsk.

Les pays membres de l'Otan ont relancé mercredi à Bruxelles les discussions sur l'accroissement de leurs dépenses de défense, le secrétaire général de l'Alliance jugeant que le chiffre de 2% du PIB consacré à ces dernières devait désormais être un "plancher".

L'Allemagne a indiqué mercredi qu'elle enverrait fin mars en Ukraine "un demi bataillon" de chars de combats Leopard 2, soit une quinzaine de blindés, au moment les alliés de l'Otan peinent à rassembler les chars promis à Kiev.

Le calendrier des livraisons occidentales reste toutefois flou, à l’heure où Kiev s’inquiète de ne pas recevoir les blindés à temps pour repousser une éventuelle nouvelle attaque russe de grande envergure.

En Belgique, le Parlement flamand a reconnu à son tour l’Holodomor comme génocide mercredi. Seul le PTB s’est abstenu au moment du vote. L’Holodomor ou la grande famine provoquée par Staline et dont les Ukrainiens ont été victimes en 1932-1933. Huit millions de personnes y ont perdu la vie.

Le Conseil national de sécurité (CNS) se réunit ce jeudi, une discussion sur la situation en Ukraine et son impact sur notre sécurité nationale est à l'ordre du jour.

Suivez, ci-dessous, notre direct consacré à la guerre en Ukraine et à ses conséquences dans le monde.