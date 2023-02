Direct – Guerre en Ukraine : l’Ukraine recevra un premier bataillon de chars Leopard 2 d’ici avril

L’Allemagne va envoyer un premier bataillon de chars Léopard 2 d’ici avril en Ukraine. "Je pense que nous pourrons livrer au moins un bataillon au cours des quatre premiers mois de cette année, trois mois peut-être. Et puis nous devons aller aussi vite que possible, bien sûr", a indiqué le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius lors de sa visite à Kiev. Il a par ailleurs précisé qu’il s’agissait de 31 chars, ce qui correspond à un bataillon ukrainien.

"Au moins 100 chars Leopard 1 A5" seront livrés "dans les prochains mois", ont indiqué les ministres de la Défense de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark, dans un communiqué commun. Ces Léopard 1 – plus vieux que les Léopard 2 – proviennent des stocks existants et seront remis à neuf.

Le calendrier des livraisons occidentales reste toutefois flou, à l’heure où Kiev s’inquiète de ne pas recevoir les blindés à temps pour repousser une éventuelle nouvelle attaque russe de grande envergure.

En Belgique, le Parlement flamand a reconnu à son tour l’Holodomor comme génocide mercredi. Seul le PTB s’est abstenu au moment du vote. L’Holodomor ou la grande famine provoquée par Staline et dont les Ukrainiens ont été victimes en 1932-1933. Huit millions de personnes y ont perdu la vie.

Suivez, ci-dessous, notre direct consacré à la guerre en Ukraine et à ses conséquences dans le monde.