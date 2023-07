Direct – Guerre en Ukraine : l'Ukraine prête à maintenir ses exportations de céréales sans la Russie, selon Zelensky

Le pont de Crimée, voie essentielle d'approvisionnement pour les forces russes en Ukraine, a été endommagé dans un incident qui a fait deux morts, ont déclaré lundi les autorités russes. Celles-ci font état d'une attaque par des drones de surface ukrainien. Selon l'AFP, ainsi que selon des médias ukrainiens, l'attaque serait l'oeuvre du service de renseignement ukrainien (SBU) et de la marine ukrainienne.

Le pont de Crimée, aussi appelé le "pont de Kertch", avait déjà été endommagé en octobre dernier par une puissante explosion attribuée par la Russie aux services de sécurité ukrainiens. L'Ukraine n'a admis qu'indirectement des mois plus tard une implication dans cette attaque.

Par ailleurs, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que la Russie suspendait sa participation à l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire. Cet accord, conclu en juillet 2022 par la Russie et l'Ukraine après médiation de l'Onu et de la Turquie, est destiné à éviter une crise alimentaire mondiale en permettant les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire en toute sécurité malgré le conflit en Ukraine. Après avoir été prolongé à plusieurs reprises, il doit expirer ce lundi et la Russie répète depuis des semaines que les conditions pour une nouvelle prolongation ne sont pas remplies. Moscou juge notamment que ses propres exportations de céréales et d'engrais sont entravées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé de son côté que Kiev était disposée à continuer ses exportations de céréales via la mer Noire malgré l'annonce par Moscou de la fin "de facto" de l'accord sur ces livraisons.

Sur le terrain en Ukraine, des combats intenses se poursuivent sur le front, où la contre-offensive ukrainienne se heurte à des contre-attaques russes dans certaines zones, mais où les forces de Kiev progressent lentement autour de la ville de Bakhmout et dans le Sud.