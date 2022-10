Direct - Guerre en Ukraine : "L'Ukraine ne peut pas être intimidée. Elle ne peut être que d'autant plus unie" affirme Zelensky

Des explosions ont également été entendues à Lviv, Ternopil et Jytomyr, dans l'ouest de l'Ukraine, et à Dnipro et Kremenchuk, dans le centre, à Zaporijjia dans le sud et à Kharkiv dans l'est du pays.

Au moins 10 personnes ont été tuées et 60 autres blessés dans les frappes massives russes sur l'Ukraine lundi matin, a annoncé la police ukrainienne.