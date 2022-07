Direct - Guerre en Ukraine : Gazprom annonce une nouvelle coupe drastique des livraisons de gaz à l'Europe

La guerre en Ukraine ne connaît pas de répit sur les fronts de Mykolaïv (sud), dans la région de Kharkiv (nord-est), la deuxième plus grande ville de ce pays, dans celle de Kherson (sud) et dans les deux territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, dans l'est, selon la présidence ukrainienne.

L'invasion russe de l'Ukraine est entrée dimanche dans son sixième mois, au lendemain de frappes sur le port d'Odessa qui menacent l'application de l'accord sur la reprise des exportations des céréales bloquées par la guerre.

Moscou a assuré dimanche avoir détruit la veille un bâtiment de guerre et des missiles fournis par les Etats-Unis, ainsi que le port, vital pour le commerce des céréales ukrainiennes. En revanche, la Russie nie être à l'origine de la crise alimentaire mondiale qui touche en particulier l'Afrique.

