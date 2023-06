Direct – Guerre en Ukraine : l'Ukraine dit évacuer "plus de 17.000" civils autour du barrage de Kakhovka

Le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, dans le sud de l’Ukraine et actuellement occupé par les forces russes, a été endommagé dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué l’agence de presse étatique russe Tass. De son côté, Kiev a rapporté l’effondrement du barrage.

On ne sait pas ce qui a provoqué l’effondrement du barrage ni qui en est responsable. Kiev et Moscou se rejettent mutuellement la responsabilité. Selon des données préliminaires, 11 des 28 digues du barrage ont été brisées et un effondrement en cascade est en cours, a déclaré un responsable des secours, cité par l’agence de presse russe Tass.

Le barrage de Kakhovka, pris dès le début de l’offensive russe en Ukraine, permet notamment d’alimenter en eau la péninsule de Crimée et de refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia.