Direct – Guerre en Ukraine : l’Ukraine dit avoir intercepté cette nuit plusieurs attaques de drones russes sur Kiev

Ce mercredi, la Commission européenne va proposer un instrument financier pour pousser la capacité de production de munitions de l’Union européenne à un million d’obus par an afin de reconstituer ses arsenaux et aider l’Ukraine. "Je suis confiant que d’ici à 12 mois, nous pourrons monter notre capacité de production à 1 million de munitions par an en Europe", a assuré mardi le commissaire à l’Industrie Thierry Breton.