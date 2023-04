Direct – Guerre en Ukraine : "L'Ukraine défendra sa liberté", a déclaré Zelensky en marge de la visite de la Première ministre estonienne

Signe des temps, les dépenses militaires européennes n’ont plus rien à voir avec ce qu’elles étaient il y a quelques années encore. Elles ont en effet redépassé en 2022 leur niveau de la fin de la Guerre froide, avec une progression record depuis plus de trois décennies dopée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, selon un rapport de référence publié ce lundi.

Les dépenses militaires ont atteint l’année passée un nouveau sommet de 2240 milliards de dollars, soit 2,2% du PIB mondial, selon les données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

Les dépenses militaires mondiales "sont tirées par la guerre en Ukraine, qui pousse les budgets européens vers le haut, mais aussi par les tensions non résolues et croissantes en Asie de l’Est" entre la Chine d’un côté et, de l’autre, les États-Unis et leurs alliés asiatiques, a précisé à l’AFP le chercheur Nan Tian, un des coauteurs de l’étude. Les dépenses en Europe ont atteint 480 milliards de dollars en 2022.

