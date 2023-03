Direct – Guerre en Ukraine : l'Ukraine compte "très bientôt tirer parti" de la fatigue russe à Bakhmout

Quant à la centrale nucléaire de Zaporijjia, elle se trouve dans un "état précaire", a mis en garde le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi. Selon l’AIEA, la "dernière ligne électrique de secours" de la centrale, endommagée depuis le 1er mars, reste "déconnectée et en réparation". Or, elle lui permet en dernier recours d’assurer la sûreté et la sécurité nucléaires, en refroidissant notamment ses réacteurs.

