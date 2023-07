Direct – Guerre en Ukraine : l'Ukraine commence à utiliser des armes à sous-munitions américaines

L'Ukraine a commencé à utiliser des armes à sous-munitions américaines contre les forces russes, a indiqué jeudi la Maison-Blanche, assurant qu'elle les employait "de manière appropriée".

"Ils (les Ukrainiens) les utilisent de manière appropriée, ils les utilisent efficacement", a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. Plus tôt dans la journée, des médias américains avaient indiqué que les troupes ukrainiennes ont commencé à utiliser ces armes controversées dans le sud-est du pays pour détruire les positions russes, qui retardent ainsi la contre-offensive ukrainienne.

L'Ukraine ne confirme et n'infirme pas non plus l'usage de ces bombes que les États-Unis avaient longuement hésité à donner. Kiev a promis de ne pas les utiliser dans des régions densément peuplées ou sur le territoire russe.