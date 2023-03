Direct – Guerre en Ukraine : l'Ukraine annonce l'ouverture d'un bureau de la Cour pénale internationale à Kiev

L'Ukraine a ordonné l'évacuation obligatoire des familles et des résidents vulnérables de Kupiansk et des territoires adjacents du nord-est, par crainte que les forces russes ne reprennent la ville, une information donnée par The Guardian et la BBC. Avant la guerre, la ville comptait environ 25.000 habitants. L'armée a déclaré que 812 enfants sont actuellement enregistrés à Kupiansk et dans le district environnant, ainsi que 724 personnes handicapées.

La ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l’est de l’Ukraine, est "pratiquement encerclée" par les forces russes, a affirmé vendredi le patron du groupe paramilitaire Wagner. "Il ne reste plus qu’une seule route" pour en sortir, a déclaré Evguéni Prigojine dans une vidéo publiée sur Telegram par son service de presse. Prigojine a demandé au président Volodymyr Zelensky d'ordonner le retrait des troupes ukrainiennes.

Sur le plan diplomatique, le président américain a reçu ce vendredi le chancelier allemand Olaf Scholz. Ensemble, ils ont assuré qu'ils soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire".

Retrouvez ci-dessous notre direct consacré au 373e jour de conflit :