Direct — Guerre en Ukraine : l'Ukraine affirme avoir visé la base d'un groupe paramilitaire privé russe

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le chef de l’ONU Antonio Guterres ont évoqué lundi par téléphone la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle de Moscou dans le sud de l’Ukraine, où elle est visée par des bombardements.

"Sergueï Choïgou a mené des négociations téléphoniques avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, concernant les conditions d’un fonctionnement sécurisé de la centrale nucléaire de Zaporijjia", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Une "catastrophe" à la centrale nucléaire de Zaporojjia, sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine, menacerait l’Europe tout entière, a averti de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"A l’abri de la station, les occupants bombardent les villes et communautés des environs", a accusé M. Zelensky dans son adresse de lundi soir.

"Tout incident radioactif à la centrale nucléaire de Zaporojjia peut porter un coup aux pays de l’Union européenne, à la Turquie, à la Géorgie, et à des pays de régions plus éloignées. Tout dépend de la direction et de la force du vent", a poursuivi le président ukrainien.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, avait été prise début mars par les troupes russes, au début de leur offensive à grande échelle en Ukraine, lancée le 24 février.

►►► Retrouver notre direct pour suivre la situation en Ukraine en ce 174e jour de guerre ◄◄◄