Direct – Guerre en Ukraine : l'Ukraine affirme avoir progressé de "plus de trois kilomètres" dans la zone de Bakhmout

Six personnes sont mortes et 19 ont été blessées mercredi dans des frappes de missiles russes en Ukraine, notamment à Odessa au bord de la mer Noire. Ces frappes interviennent au moment où l’armée ukrainienne, forte des livraisons d’armes occidentales, est à l’offensive sur plusieurs parties du front dans le Sud et l’Est.

Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est pour sa part arrivé à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie, pour déterminer notamment si cette gigantesque installation a été mise en danger par la destruction du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr, dont l’eau est utilisée pour refroidir les six réacteurs.

