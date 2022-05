Autre fait marquant, le ministre des Affaires étrangères israélien Yaïr Lapid a fustigé les propos de son homologue russe Lavrov, qui a affirmé qu'Hitler avait du "sang juif".

Sur le terrain, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit deux patrouilleurs russes près de l'île aux Serpents (en mer Noire), mais la Russie n'a pas confirmé. De son côté, la Russie a annoncé avoir frappé 38 cibles militaires en Ukraine, dont des dépôts de munitions et des centres de contrôle, et avoir abattu un avion de chasse MiG-29 ukrainien près de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine.

Pas de fin de la guerre en vue

La Fédération russe s'est également exprimée vis-à-vis de la fin de la guerre : au contraire de ce que certains analystes estimaient, la Russie a affirmé qu'elle ne cherchait pas terminer la guerre en Ukraine le 9 mai, célébré comme le jour de la Victoire.

En Ukraine, le Danemark et la Suède ont annoncé la réouverture de leurs ambassades à Kiev. Les Etats-Unis pourraient suivre "d'ici la fin du mois" de mai, selon la chargée d'affaires américaine Kristina Kvien.

Plus tôt dans la journée, l'Ukraine espérait pouvoir continuer à évacuer des civils depuis Marioupol, tandis que les forces russes poursuivaient leur offensive sur le Donbass.

Une centaine de personnes ont déjà été évacuées ce week-end depuis l'immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne de ce port stratégique du sud du Donbass presqu'entièrement sous contrôle russe. Les nouvelles évacuations de civils à partir de Marioupol ont été finalement retardées. Un nouveau train d'évacuation devait commencer lundi matin vers 7 heures (6 heures à Bruxelles), mais les bus n'étaient "pas encore arrivés au point de rassemblement" après midi, a indiqué la mairie de Marioupol sur son compte Telegram. La mairie n'a pas précisé la raison de ce contretemps.

La ville russe de Belgorod, proche de la frontière avec l’Ukraine, a été secouée par deux puissantes explosions dans la nuit de dimanche à lundi. On ne signale toutefois aucun dommage ni aucune victime, a déclaré le gouverneur Viacheslav Gladkov, selon l’agence de presse russe Tass.