Direct – Guerre en Ukraine : l'UE juge "inacceptable et méprisable" une référence à l'Holocauste faite par Moscou

"Des chars doivent être livrés" à l'Ukraine, a déclaré jeudi le président du Conseil européen Charles Michel à l'issue d'une visite à Kiev où il s'est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky, à la veille d'une réunion cruciale en Allemagne des soutiens militaires de Kiev.

"Nous entendons votre message. Vous avez besoin de plus de systèmes de défense antiaérienne et d'artillerie, de plus de munitions", a souligné M. Michel sur Twitter, affirmant que les Occidentaux étaient "conscients" que "les prochaines semaines pourraient être décisives pour la suite" de la guerre avec la Russie.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a chargé les services secrets d’enquêter sur les causes du crash d'un hélicoptère qui a entraîné la mort de 14 personnes, dont celle du ministre de l’Intérieur Denys Monastyrsky.

Le Parlement européen a réclamé dans un texte la mise en place d'un tribunal international spécial chargé de juger le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Le texte non contraignant a été très largement adopté à Strasbourg par 472 voix (19 contre, 33 abstentions).

Sur le terrain, les Russes effectuent depuis plusieurs semaines une poussée sur le front oriental autour de la ville de Bakhmout, leur cible depuis l'été, tandis que les Ukrainiens disent toujours vouloir libérer l'ensemble des territoires occupés par la Russie, dont la Crimée annexée en 2014.