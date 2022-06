Direct – Guerre en Ukraine : "L’UE ? Des fanatiques en colère et des dirigeants de bas niveau", nouvelle sortie de Medvedev

Alors que le destin de l’Ukraine se joue à Bruxelles où les Vingt-Sept se penchent jeudi sur sa candidature d’adhésion à l’Union européenne, l’ancien président russe et fidèle parmi les fidèles de Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev, décoche une nouvelle banderille vis-à-vis de l’Union européenne. Dans un post sur son compte Telegram officiel, celui qui occupe désormais le poste de Vice-président du Conseil de sécurité de Russie, attaque avec véhémence la médiocrité des dirigeants et hauts-fonctionnaires actuels de l’UE. Regrettant le temps des Thatcher, Chirac, Berlusconi et même Merkel, Medvedev use et abuse de clichés et poncifs afin de démontrer un postulat validé avant même de l’énoncer.

Une sortie qui intervient au moment où le Kremlin hausse le ton et menace d’arrêter de fournir de l’électricité à la Lituanie coupable à ses yeux d’avoir bloqué de manière inique l’approvisionnement de l’enclave de Kaliningrad.

Sur le terrain, les forces russes continuent de resserrer leur étau dans le Donbass sur les villes jumelles de Severodonetsk et Lysychansk. Cette dernière est actuellement soumise à de lourdes frappes nourries faisant de nombreuses victimes civiles selon le gouverneur de l’oblast de Lougansk, Serguiï Gaïdaï.

Suivez le déroulé des événements dans le direct ci-dessous :