Direct - Guerre en Ukraine : "L'Occident veut détruire la Russie"

Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, a été bombardé pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures ce week-end, tandis que quatre nouveaux cargos chargés de céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale, ont quitté dimanche des ports ukrainiens.

De l’est au sud de l’Ukraine, les opérations militaires se sont poursuivies ce week-end. Les attaques russes ont eu lieu dans la région orientale de Donetsk, près de Virnopillia, où "les occupants ont tenté de mener un assaut", mais ont été "repoussés". Les troupes russes ont aussi "battu en retraite" à proximité de Sloviansk, de Bakhmout, d’Avdiïvka et de plusieurs autres localités, a annoncé dimanche soir l’état-major de l’armée ukrainienne. D'après les Renseignements britanniques, la Russie utiliserait très probablement des mines antipersonnel pour décourager la liberté de mouvement le long de ses lignes défensives dont les controversées "mines papillon" ou "perroquets verts".

Les Russes ont en outre "bombardé deux quartiers de Kharkiv", dans le nord-est, y détruisant des "infrastructures industrielles", ainsi que, non loin de là, les zones de Bogodoukhiv, d’Izioum et de Tchougouïv. "Nous avons toujours une situation très difficile dans le Donbass (est), dans la région de Kharkiv et dans le sud, où les occupants tentent de concentrer leurs forces", a reconnu le président Zelensky.

Sur le front médiatique, nouvelle déclaration au vitriol de l'ancien président russe et fidèle parmi les fidèles de Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev: "Le but de l'Occident est toujours le même, détruire la Russie, depuis la guerre en Géorgie en 2008 ".

Et d'ajouter à propos de l'opération spéciale en Ukraine: "La Russie parviendra à la paix mais selon ses propres conditions".