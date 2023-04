Direct – Guerre en Ukraine : "L'objectif principal est de s'assurer que l'Ukraine l'emporte" pour le secrétaire général de l’OTAN en visite à Kiev

Visite surprise du secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg à Kiev ce jeudi. C’était sa première visite depuis le début de l’invasion russe il y a plus d’un an. Il vient manifester le soutien de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord dont le Danemark fait partie. Ce dernier a promis la livraison de 14 chars Leopard 2 à l’Ukraine.

Côté russe, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est à La Havane. Le Russe continue une tournée diplomatique en Amérique latine, et souhaite ainsi démontrer au monde que la Russie n’est pas isolée sur la scène internationale.

À Kiev, un éclair a traversé la nuit hier soir, ce qui a provoqué le bref déclenchement de l’alerte anti-aérienne. L’origine serait une météorite mais a d’abord fait l’objet de nombreuses spéculations.

Autre question soulevée par le groupe de réflexion américain Institute of the Study of War ce matin : la Russie "met-elle de l’ordre" dans ces services de sécurité ? Plusieurs éléments y font penser selon l’analyse de l’ISW dont des contrôles et arrestations de personnel au sein des services de sécurité intérieur du pays.

Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à la frontière avec la Biélorussie et la Pologne, dernier déplacement en date d’une longue série réalisée ces dernières semaines. "C’est un honneur pour moi d’être ici aujourd’hui pour remercier nos gardes-frontières d’avoir protégé la frontière de l’État", a écrit le président dans un commentaire d’une vidéo.

"Pour la protection de notre État à Bakhmout. Je sais avec quelle fermeté vous avez tenu Bakhmout", a-t-il ajouté, en référence à cette ville de l’est de l’Ukraine devenue l’épicentre des affrontements avec les forces russes ces derniers mois.

La Russie a utilisé la Biélorussie, proche allié de Moscou, pour lancer son offensive contre l’Ukraine le 24 février, et envisage de placer des armes nucléaires dans le pays.